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صحفية سعودية تتسلم جائزة دولية نيابة عن خاشقجي.. هذا ما قالته

2
JUNE
2019
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واشنطن- عربي21 - تسلمت الصحافية السعودية صفاء الأحمد جائزة Pen Award لحرية الصحافة، التي منحت للصحافي السعودي الذي اغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي.
 
وقالت الأحمد لحظة تسلمها الجائرة: "أشعر بالفخر والحزن لقبول هذه الجائزة نيابة عن جمال خاشقجي".
 
وتابعت: "منذ شهر أكتوبر الماضي، كان الكثير منا ممن عرفوه في حالة ذهول. غير قادر على فهم... ماذا حدث له؟ لماذا اعتبرت الحكومة السعودية كلماته خطيرة جدا؟ اختفى جسده. فقط لإسكاته".
 
وأضافت: "لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي تعيشه أسرته.. لقد أصبح مقتله صدمة جماعية لنا".
 
وقالت: "كانت الحكومة السعودية تأمل أن يؤدي مقتل جمال إلى تخويفنا أو إلى إسكاتنا، وبدلا من ذلك، بدأ أولئك الذين كانوا صامتين في التحدث. أدركوا أن كلماتهم قوية، بل تهدد هذه الحكومة".
 
يشار إلى أن خاشقجي الحاصل على إقامة في الولايات المتحدة، ويكتب بصحيفة واشنطن بوست، دخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول؛ للحصول على أوراق لزواجه.
 
ولم يخرج خاشقجي من مبنى القنصلية، حيث قتله فريق من 15 عنصرا سعوديا، وقطعوا أوصاله، ما أثار غضبا دوليا. وكان خاشقجي مطلعا على بواطن الأمور في الديوان الملكي، قبل أن يصبح منتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
وعرف عن خاشقجي في آخر حياته انتقاده لنهج السعودية داخليا وخارجيا، خصوصا بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد.
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