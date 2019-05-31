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الدفاع العراقية تعلق على حادثة اغتصاب جندي لامرأة في نينوى

31
MAY
2019
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عربي 21 -علقت وزارة الدفاع العراقية الخميس، على مقطع الفيديو الذي يُظهر جنودا عراقيين وهم يتحرشون بطفل، ويتحدثون عن اغتصاب والدته في منطقة غير معروفة بالموصل.
 
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو، الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي".
 
وأوضحت أن "الفيديو يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي العسكري ويسيئون لسمعة الجيش العراقي"، لافتة إلى أن "رئيس أركان الجيش العراقي أمر بفتح تحقيق فوري بالموضوع".
 
ويُظهر مقطع الفيديو جنديا عراقيا داخل آلية عسكرية، وهو يضع طفلا في حجره ويتحرش به بألفاظ خادشة للحياء، ثم تنتقل الكاميرا إلى والدة الطفل، وهي في الخارج وتحمل رضيعا على كفتها، فيما يتحدث الجندي مع زميله وهو يشير إلى اعتزام رفيق ثالث لهما اغتصابها، قبل أن يقتادها الجندي ويختفيان خلف تلة، ومن ثم يضع الجندي الكاميرا جانبا دون أن يوقف التسجيل، مع سماع صوت الطفل وهو يبكي.
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