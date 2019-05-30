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ممثل مصري يعلق على تسليم عشماوي: قتل ابن شقيقي

30
MAY
2019
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لم تتوقف التعليقات في مصر بعد تسلمها الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، وكان من بينها تعليق للممثل المصري، محمود البزاوي، مساء الأربعاء، على الأمر كاشفا عن "مسألة شخصية" تربطه بالإرهابي الخطير.
 
وتسلمت مصر، مساء الثلاثاء، من الجيش الوطني الليبي، عشماوي، الذي تم القبض عليه قبل شهور في ليبيا، وأظهرت لقطات مصورة، الثلاثاء، عسكريين مصريين يقتادون الإرهابي من طائرة هبطت في مطار القاهرة الدولي.
 
وقال البزاوي في تغريدة عبر حسابه الموثق في تويتر:" صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعة ١٤٧ ضباط احتياط .. ألف رحمه و نور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".
 
وأرفق البزاوي تغريدته بصورة تجمعه مع ابن شقيقه الراحل.
 
وقتل هشام مصطفى البزاوي، المولود عام 1992، أثناء عملية قادها عشماوي في منطقة الواحات غربي مصر خلال أكتوبر عام 2017، وقتل في العملية، 16 عسكريا مصريا.
 
وتكمن أهمية عشماوي، الذي شكل تهديدا لمصر من حدودها الغربية، بتزعمه تنظيم "المرابطين"، وإلمامه التام بما يدور عبر الحدود مع ليبيا، حيث تهرب مجموعات مجهولة الأسلحة إلى داخل الصحراء الغربية.
 
وكان الجيش الوطني الليبي ألقى القبض على الإرهابي المصري، في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية.
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