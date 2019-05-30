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الملك سلمان يتسلم "وثيقة مكة المكرمة" ويلقي كلمة بالمناسبة

30
MAY
2019
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تسلم العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس "وثيقة مكة المكرمة" الصادرة عن "المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي.
 
وألقى الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة بالمناسبة قال فيها: "يسعدني الترحيب بكم، وأنتم تجتمعون في هذه الرحاب الطاهرة والأيام والليالي المباركة حول موضوع مهم، يتناول قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة، التي جاءت بالرحمة والخير للإنسانية جمعاء، ودعت إلى مكارم الأخلاق ، وأوضحت منهج الإسلام المعتدل، فنحن أمة وسط، فلا تشدد ولا غلو".
 
وتابع الملك السعودي قائلا: "يسرنا أن نرى علماء الأمة الإسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب".
 
وتعهد العاهل السعودي بالبقاء "دوما على أمل بإذن الله في تماسك الأمة الإسلامية، واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع".
 
وأضاف الملك سلمان قائلا: "نحن ملكنا في هذه البلاد منذ الملك عبد العزيز يسمى خادم الحرمين الشريفين، وهذا شرف لنا جميعاً، وكلنا في بلدنا نخدم الحرمين الشريفين والحمد لله".
 
وبهذه المناسبة تحدث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة صدرت عن أكثر من ألف شخصية دينية "تمثل 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف" أتت من 137 دولة.
 
وتابع في هذا السياق قائلا: "وقد صدرت عنهم وثيقتهم التاريخية، وثيقة مكة المكرمة، مبينة بمضامينها الضافية قيم الإسلام الرفيعة في عدد من الموضوعات والقضايا الملحة".
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