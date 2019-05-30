living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أغرب عملية ولادة ... الشرطة أخرجت الجنين

30
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
سبوتنيك - 
 
 
شاركت دورية أمنية في الأردن في عملية ولادة، ربما تكون الأغرب، بعدما تم إتمامها بنجاح عبر الهاتف.
 
 
ذكرت ذلك صحيفة "السوسنة" الأردنية، مشيرة إلى أن القصة بدأت عندما توقفت سيارة مدنية بجوار إحدى الدوريات الأمنية وطلبت المساعدة، لأن السيدة لم يكن لديها مزيدا من الوقت حتى تصل إلى أقرب مستشفى.
ولفتت الصحيفة إلى أن دورية الشرطة الأردنية، كانت تمر بشارع البتراء في محافظة إربد، عندما توقفت بجوارها المركبة، مشيرة إلى أن السائق طلب مساعدتهم بصورة عاجلة.
 
ولأن السيدة كانت على وشك وضع مولودها داخل السيارة، اتصل أفراد الشرطة بأفراد الدفاع المدني والإسعاف، لكن قبل وصولهم كان أفراد الدورية قد تمكنوا من إنجاز عملية الولادة وإخراج الجنين.
 
وقالت الصحيفة إن مسؤول الدورية قام بالتنسيق مع طواقم الإسعاف هاتفيا، لمساعدة السيدة في وضع جنينها، وضمان سلامة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه بعد إتمام عملية الولادة بنجاح، تم نقل السيدة وطفلها، إلى مستشفى "بديعة" الحكومي في إربد وحالتهما الصحية جيدة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout