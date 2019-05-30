أغرب عملية ولادة ... الشرطة أخرجت الجنين

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سبوتنيك -

شاركت دورية أمنية في الأردن في عملية ولادة، ربما تكون الأغرب، بعدما تم إتمامها بنجاح عبر الهاتف.

ذكرت ذلك صحيفة "السوسنة" الأردنية، مشيرة إلى أن القصة بدأت عندما توقفت سيارة مدنية بجوار إحدى الدوريات الأمنية وطلبت المساعدة، لأن السيدة لم يكن لديها مزيدا من الوقت حتى تصل إلى أقرب مستشفى.

ولفتت الصحيفة إلى أن دورية الشرطة الأردنية، كانت تمر بشارع البتراء في محافظة إربد، عندما توقفت بجوارها المركبة، مشيرة إلى أن السائق طلب مساعدتهم بصورة عاجلة.

ولأن السيدة كانت على وشك وضع مولودها داخل السيارة، اتصل أفراد الشرطة بأفراد الدفاع المدني والإسعاف، لكن قبل وصولهم كان أفراد الدورية قد تمكنوا من إنجاز عملية الولادة وإخراج الجنين.

وقالت الصحيفة إن مسؤول الدورية قام بالتنسيق مع طواقم الإسعاف هاتفيا، لمساعدة السيدة في وضع جنينها، وضمان سلامة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه بعد إتمام عملية الولادة بنجاح، تم نقل السيدة وطفلها، إلى مستشفى "بديعة" الحكومي في إربد وحالتهما الصحية جيدة.