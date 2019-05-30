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تعرف على مواصفات الطائرة المصرية العملاقة التي جلبت عشماوي من ليبيا!

30
MAY
2019
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جلبت الطائرة الحربية المصرية C-130 العملاقة الإرهابي هشام عشماوي إلى مطار القاهرة الدولي من ليبيا، وكان على متنها عدد من القوات الخاصة المصرية التابعين للمخابرات العامة.
 
ووضع عشماوي في طائرة حربية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" أو "Lockheed C-130 Hercules"، وهي طائرة تستخدمها عادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة أو الهبوط للقيام بعمليات هجومية في عمق الأراضي المعادية.
 
وتستطيع الطائرة الطيران حتى ارتفاع 8 آلاف متر، ويمكنها الطيران بسرعة 410 ميل في الساعة على ارتفاع 6706 أمتار، وتبلغ حمولتها القصوى حوالي 20 ألف كيلوغرام.
 
وتستخدم هذه الطائرة أيضا في نقل الجنود والأسلحة والتجهيزات العسكرية، والبحث والإنقاذ عند حدوث الكوارث، بالإضافة إلى نقل المواد والمساعدات الإنسانية إلى مناطق الكوارث، كما تستخدم في الاستكشاف والاستطلاع، والإنذار المبكر.
 
وأول نموذج مصنوع من هذه الطائرة هو C-130 A، وتوجد نماذج كثيرة منها مثلC-130 B ، C-130 D ، C-130 E ،C-130 J.
روسيا اليوم
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