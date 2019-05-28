أمير الكويت يدعو إلى الاستعداد لمواجهة التداعيات بالمنطقة

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طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بالحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة ماوصفه بالتداعيات الخطيرة في المنطقة.

وقال الصباح في كلمة إلى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من رمضان إن "واقع منطقتنا المرير وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة في المنطقة يدعونا إلى الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهته، حماية لسلامة وأمن وطننا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وطالب الصباح بالتلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية، قائلا إنه لن يسمح بإثارة الفتن وسوف يقف بوجه من يحاول إثارتها.

من جهة أخرى، أكد الشيخ صباح على ما تحقق من مكتسبات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبرا أنها " الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات".

وجاءت تصريحات الشيخ صباح الأحمد الصباح، بينما صعدت إيران من إجراءاتها العدائية في الخليج، عبر هجمات يعتقد أنها شنت عبر وكلائها ضد سفن تجارية في خليج عمان، فيما تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجمات من طائرات مسيرة، تبنتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وحذر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إيران مما وصفه بـ"الحسابات الخاطئة"، مشيرا إلى أن التحرك العسكري لبلاده في الخليج العربي يأتي لمنع مخاطر شن هجمات إيرانية ضد أميركيين.

وتصاعد التوتر في الأشهر الاخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.