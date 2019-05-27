بعد 14 عاما في الغيبوبة.. "الأمير النائم" يحرك رأسه

A + A -

أظهر تسجيل مصور تحريك الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال رأسه لأول مرة، منذ أن دخل في غيبوبة قبل 14 عاما إثر حادث مروري.

ونشرت المقطع المصور الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير الوليد بن طلال، على حسابها بموقع "تويتر"، وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتبت الأميرة ريما تعليقا على الفيديو: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر".

وأحيا المقطع الجديد للأمير، الآمال في إفاقته من الغيبوبة التي دخلها عام 2005 إثر حادث مروري، ومنذ ذلك الحين تعددت التشخيصات الطبية المتعلقة بحالته الصحية.

وفي مطلع 2017، أعلن الأمير خالد بن طلال، والد الأمير الوليد، وصول وفد طبي من 3 أطباء أميركيين وطبيب إسباني، للنظر في إجراء عملية جراحية بهدف وقف نزيف في الرأس.

ويرقد الأمير الوليد بن خالد في المستشفى التخصصي في العاصمة السعودية الرياض، وفق تغريدات سابقة للأميرة ريما بنت طلال على حسابها في "تويتر".