living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 14 عاما في الغيبوبة.. "الأمير النائم" يحرك رأسه

26
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر تسجيل مصور تحريك الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال رأسه لأول مرة، منذ أن دخل في غيبوبة قبل 14 عاما إثر حادث مروري.
ونشرت المقطع المصور الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير الوليد بن طلال، على حسابها بموقع "تويتر"، وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأميرة ريما تعليقا على الفيديو: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر".

وأحيا المقطع الجديد للأمير، الآمال في إفاقته من الغيبوبة التي دخلها عام 2005 إثر حادث مروري، ومنذ ذلك الحين تعددت التشخيصات الطبية المتعلقة بحالته الصحية.

وفي مطلع 2017، أعلن الأمير خالد بن طلال، والد الأمير الوليد، وصول وفد طبي من 3 أطباء أميركيين وطبيب إسباني، للنظر في إجراء عملية جراحية بهدف وقف نزيف في الرأس.

ويرقد الأمير الوليد بن خالد في المستشفى التخصصي في العاصمة السعودية الرياض، وفق تغريدات سابقة للأميرة ريما بنت طلال على حسابها في "تويتر".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout