توقيف إعلامية شهيرة بسبب حلقة تلفزيونية

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أوقفت نقابة الإعلاميين المصريين الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بسبب إحدى حلقات برنامجها "شيخ الحارة"، الذي يبث في شهر رمضان الجاري عبر فضائية "القاهرة والناس".

وكانت النقابة أعلنت في بيانٍ أنّ "قرار التوقيف استند إلى تقرير المرصد الإعلامي، وما تم رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية في الحلقة التي ظهر فيها الفنان ماجد المصري قبل أسبوع".

ورأى المرصد أن "ما جاء في الحلقة مخالف لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بالإضافة إلى كون مقدمة البرنامج لم توفق أوضاعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تسببت الحلقة الأخيرة التي عرضت من البرنامج، وظهرت فيها الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، بأزمة كبرى. وفي هذا الصدد، فقد أعلن المخرج المصري خالد يوسف عن تقديم دعوى قضائية بسبب ما ورد في الحلقة تجاهه، مؤكداً أن "الضيفة (الخطيب) توجهت إليه بالعديد من الأكاذيب والإساءة والتشهير في محاولة للنيل منه ومن أسرته.

وبعد ساعات من عرض الحلقة، تم حذف كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها من على موقع "يوتيوب"، كما عرضت حلقة بديلة في موعد الإعادة، حيث ترددت أنباء عن تقديم الإعلامية بسمة وهبة لاستقالتها من فضائية "القاهرة والناس"، في ظل نشوب خلاف بينها وبين إدارة القناة.

لمشاهدة مقطع الفيديو المأخوذ من الحلقة:

https://twitter.com/i/status/1132556634268557315