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من تونس.. السراج يستنهض أعيان وشيوخ المنطقة الشرقية

23
MAY
2019
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دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل المنطقة الشرقية إلى التصدي لـ"محاولات استهداف النسيج الاجتماعي من قبل دعاة الفتنة".
 
وذكر الموقع الرسمي لحكومة الوفاق أن السراج التقى في مقر إقامته في تونس أمس بشيوخ وأعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية، وبحث معهم ما وصف بـ"الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس والذي وضع الليبيين في مواجهة بعضهم البعض وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح وبات يهدد النسيج الاجتماعي للبلد".
 
ونقل عن السراج تشديده في هذا الاجتماع على ضرورة "تجنب إراقة الدماء"، لافتا إلى أن "البعض يحاول تسويق الصراع وكأنه صراع بين الشرق والغرب، في إثارة للفرقة وإشعالا للفتنة".
 
وأكد السراج أن الصراع يدور "بين من يريد الدولة المدنية الحديثة، ومن يسعى لعسكرة البلاد، والعودة بها إلى الحكم الشمولي".
 
ودعا إلى ضرورة حماية النسيج الاجتماعي وخاطب الحضور قائلا: "نعول عليكم وعلى جميع شيوخنا وحكمائنا وأهلنا في شرق البلاد وغربها وجنوبها، في مدنها وقبائلها وعائلاتها، في التصدي لهذه المحاولات، ليظل نسيجنا الاجتماعي كما نعرفه متداخلا، متماسكا، مترابطا بتقاليده وعاداته وقيمه الأصيلة".
 
وطالب أهل برقة بإبعاد "أبنائهم عن هذه الحرب التي يقودها فرد من أجل السلطة"، داعيا إلى الاستعداد لمعارك البناء والتعمير "لا معارك الدمار والتدمير".
 
وتابع: "هذا الاعتداء الذي فقدنا خلاله أرواح المئات من شبابنا الليبي من الطرفين لا مبرر له، فقد كنا على أبواب الحل السلمي للأزمة التي تعصف ببلادنا منذ سنوات، وجاء العدوان لينسف العملية السياسية من أساسها، ويغرق البلاد في دوامة من العنف والحرب المدمرة، مدفوعا برغبات شخصية ونزوات فردية".
روسيا اليوم
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