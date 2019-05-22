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سفارة واشنطن في بغداد: "داعش" يشكل تهديدا للعراق

22
MAY
2019
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قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوي هود، إن تنظيم "داعش" يشكل تهديدا للعراق، فيما أكد أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في العراق.
 
وذكر بيان للسفارة أن "هود التقى بمستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، وشدد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة".
 
ونقل البيان عن هود تأكيده "على أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة واثقة تماما من تصميم قوات الأمن العراقية على حماية الشعب العراقي".
 
وأضاف أن "واشنطن ستواصل شراكتها مع قوات الأمن العراقية وذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب والتجهيز لدعم جهودها للقضاء على داعش، لكونه يشكل تهديدا للعراق، وكذلك مواصلة العمل المشترك والحرص على التواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية".
 
وتابع أن "هود أشار إلى التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى".
روسيا اليوم
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