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"مجتهد" يكشف عن تقرير "صدم" بن سلمان

22
MAY
2019
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كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عن الوضع الحالي للمستشار المقال من الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي تورط في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي.
 
وقال "مجتهد" في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر، إن القحطاني يمارس عمله المعتاد كمستشار أول لولي العهد محمد بن سلمان، والذي يقوم بتكليفه بمسؤولية أمنية وسياسية خارجية، رغم خضوعه للإقامة الجبرية"، مضيفاً أن "أحد "أرحام" محمد بن سلمان حل عوضا عن سعود القحطاني في الملف الإعلامي، وإدارة "الذباب الإلكتروني"، واستلام المسؤولية المباشرة للتغريد بنفسه في حسابات "التطبيل الكبرى"".
 
 
وفي سياق آخر، قال "مجتهد" إن بن سلمان مستاء من كيفية تمكن الحوثيين من استهداف أنابيب النفط، دون رصد صواريخهم قبل وصولها إلى أهدافها"، وتابع بأن "بن سلمان صدم بتقرير من الاستخبارات حول عدم حماس الشباب لرؤية "2030"، واعتبارها غير مفيدة، في ظل عدم توفير سكن وفرص عمل لهم".
 
وأضاف: "كان بن سلمان يراهن على أن الخطة ستجذب الشباب، فإذا بالتقرير يقول إن معظم الشباب يعتقدون أن الخطة لم تأت إلا بالبطالة، والضرائب، ومزيد من الفساد، وتضاعف مصاعب الحياة، وقلق شديد على المستقبل"، وأردف قائلا: "أشد ما صدم بن سلمان أن نشاطات هيئة الترفيه تحديدا لم تلق إلا استحسان أقلية بين الشباب، بينما رفضها الأكثرون".
 
ولفت "مجتهد" إلى أمرين طمأنا بن سلمان في التقرير، هما: "أن معظم الشباب يكتفون بالرفض القلبي وليس لديهم حاليا حماس لحراك ضد الدولة، وأن بعض من يعتبرون هيئة الترفيه إشغالا عن المطالبة بحقوقهم يحضرون نشاطاتها من باب الوناسة وملء الفراغ، رغم موقفهم منها".
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