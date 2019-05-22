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موجة حر قوية تضرب مصر ودولا عربية أخرى

22
MAY
2019
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن موجة حارة ستضرب البلاد، حيث نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعه الشمس، إذ لم تشهد مصر مثل هذه الموجة منذ بداية الموسم.
 
وقال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.
 
وأشار إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيأتي بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، حيث تسجل القاهرة 35 درجة.
 
وأضاف شاهين، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الخميس، حيث ستسجل درجات الحرارة في القاهرة 44 درجة.
 
وتابع شاهين قائلا: "بداية من يوم الجمعة، تتراجع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي أيضا، بواقع درجتين إلى 3 درجات لتسجل القاهرة 40 درجة".
 
كما تتأثر مجموعة من الدول العربية بهذه الموجه الحارة، حيث أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن تأثر البلاد بموجة حر قوية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ترافقها درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 14 درجة مئوية.
 
وحذرت وسائل إعلام عراقية من موجة شديدة الحرارة في العراق، اعتبارا من يوم الجمعة، وستكون الأجواء خلال الأسبوع المقبل شديدة الحرارة في الوسط والجنوب، حارة غربي البلاد وشمالها خلال النهار.
 
وتزور الموجة الحارة الأردن، حيث يتوقع أن تصل العظمى في عمان إلى 38.
روسيا اليوم
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