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الأمن المصري يقتل 12 عنصرا من "الإخوان المسلمين"

21
MAY
2019
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن قتلت 12 عنصرا من حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، بعد يوم من هجوم استهدف حافلة سياحية.
 
وجاء في بيان الوزارة أن قوات الأمن قتلت المشتبه بهم خلال مداهمتين لمخبأين، أحدهما في مدينة السادس من أكتوبر والآخر في مدينة الشروق، إلا أن الوزارة لم تؤكد وجود صلة بين المستهدفين وهجوم الأحد.
 
وأضاف البيان أن المشتبه بهم ينتمون لحركة "حسم" المتشددة، وكانوا يخططون لشن سلسلة من الهجمات "لإحداث حالة من الفوضى في البلاد"، كما لم يوضح بيان الوزارة ما إذا أصيب أحد في صفوف قوات الأمن.
 
يذكر أن حملة كبيرة أطلقها الجيش والشرطة في مصر على الجماعات المتشددة، في عام 2018، وتركزت على شبه جزيرة سيناء وكذلك المناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.
روسيا اليوم
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