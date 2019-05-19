living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"توت" ذو القميص الأحمر.. مصر تكشف عن تميمة كأس أفريقيا

19
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


كشف مدير بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، محمد فضل، عن التميمة الخاصة بالبطولة وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

ونشرت الصحيفة، الأحد، صورة فضل إلى جانب التميمة التي اتخذت هيئة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، وارتدت زيا فرعونيا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.

وأطلق على التميمة اسم "توت" حسب مواقع مصرية عدة.

وتستمر البطولة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وسيشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم توزيعها على 6 مجموعات، يتأهل عنها الأول والوصيف، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في مجموعتيهما.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تخفيض أسعار تذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول، إلى 150 جنيها (8.78 دولار) بدلا من 200 جنيه، أي بفارق 50 جنيها، وذلك "حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر".

وأوضحت اللجنة أن ذلك الأمر جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وروعي فيها عددا من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها "كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout