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بالفيديو... جورج قرداحي يرد على "فبركة" برنامجه الشهير

17
MAY
2019
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رد الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، على مزاعم "فبركة" برنامجه التلفزيوني الشهير.

وأكد "قرداحي" في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أن برنامج "المسامح كريم" حقيقي 100%، ولا يوجد شيء مفبرك، الشخصيات حقيقية والقصص حقيقية"،

وأردف: "لا يمكن أقبل أقدم شيء مفبرك، بعد المهنية في مسيرتي".

وتابع قرداحي، أنه من غير الممكن أن يتم غش المشاهد، ولا يستطيع أحد أن يغش المشاهد طوال الوقت "لو كان مفبرك كانوا حسوا بعد أول وتاني وتالت حلقة، ولأنه البرنامج مش مفبرك لاقى النجاح اللي لاقاه على مستوى العالم العربي كله".

وسرد جورج قرداحي في البرنامج واقعة طريفة، تتعلق بمصداقية برنامجه "المسامح كريم"، وهي أنه في إحدى المرات، قدمت إلى البرنامج سيدة مغربية طالبة أن تتصالح مع طليقها ويردها إليه، بعدما كانت تدس له أعشاب في الشاي دون علمه، لكي تضمن حبه لها طوال العمر، ولكن كانت النتيجة هي شعوره بالضعف والوهن مع مرور الوقت، وعندما علم بأفعالها الشرية معه، قرر الانفصال عنها وطلقها.

وتابع قرداحي في البرنامج: "أحضرنا الرجل إلى الاستوديو، وكانت طليقته تجلس في الناحية الأخرى دون أن يراها، وعندما كشفنا له أنها هي التي طلبت حضوره إلى البرنامج وشاهدها على الشاشة جالسة، قام من مكانه منتفضا وهرول إلى خارج الاستوديو، هربا من طليقته، لاعتقاده أنها ممسوسة بالشياطين والأرواح الشريرة، بل وأخذ يتطهر منها بماء كان موجودا في بركة خارج المكان".

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