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بالصور الصادمة: تقييد خادمة فلبينية بشجرة!

16
MAY
2019
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تداولت وسائل إعلام عالمية صورا قالت إنها تظهر خادمة فلبينية قيّدتها عائلة سعودية في الرياض بشجرة، عقابا على ارتكابها خطأ صغيرا.

واستدعى هذا الحادث تدخلا من قبل سلطات بلادها، حيث أكدت وزارة خارجية الفلبين أنها ساعدت الخادمة المتضررة في العودة إلى وطنها.

وذكرت الخارجية الفلبينية في بيان لها الأسبوع الماضي أن ملف الخادمة المدعوة، لوفيلي أكوستا بارويلو، أحيل إلى سفارة مانيلا في الرياض في التاسع من مايو الجاري، لتتم إعادة المرأة إلى بلادها في نفس اليوم.

وأكدت الخارجية الفلبينية تقييد الخادمة بشجرة من قبل صاحب العمل.

وأثيرت الفضيحة بعد أن نشرت إحدى زميلات الخادمة على حسابها في موقع "فيسبوك"، صورا لتلك "العقوبة"، مطالبة حكومة الفلبين بالتدخل ومساعدة المرأة الخادمة، وأعاد نحو 90 ألف شخص نشر هذا الخبر والصور.
وأكدت الزميلة الأخرى للخادمة في "فيسبوك" أن صاحب العمل السعودي، يلجأ إلى عقوبة بدنية بحق الخادمات عقابا على أي أخطاء صغيرة، مشيرة إلى أن الخادمة البالغة من العمر 26 عاما رُبطت بشجرة بعد أن تركت قطعة أثاث منزلية تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتقدمت الخادمة، في أعقاب عودتها إلى بلادها، بالشكر إلى الذين ساعدوها في العودة، مبدية قلقها إزاء مصير الخادمين الفلبينيين الآخرين الذين انضموا علنا إلى الدعوة لمساعدتها.

واتهمت الخادمة صاحب عملها السابق بخفض رواتبها.

ويقدر عدد الفلبينيين العاملين في الشرق الأوسط وإفريقيا بـ2.3 مليون شخص، معظمهم نساء، وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن تعرضهم لانتهاكات مزعومة من قبل أصحاب العمل.

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