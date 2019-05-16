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بالصور: مجزرة مروعة جراء ضربات للتحالف في اليمن!

16
MAY
2019
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري ارتفاع ضحايا غارات العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت حيا سكنيا في تقاطع شارعي الرباط والرقاص وسط العاصمة صنعاء إلى 47 شهيدا وجريحا عل الاقل.

ورجح الحاضري في تصريح لـ”المسيرة نت” ارتفاع عدد الضحايا حيث لاتزال عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا مستمرة حتى اللحظة، مشيرا إلى أنه تم نقل ضحايا غارات العدوان إلى عدد من مشافي العاصمة.

وكانت المسيرة قد أفادت في وقت سابق عن سقوط 6 شهداء بينهم 4 أطفال ونساء وإصابة 41 إثر غارة للعدوان استهدفت منازل المواطني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من تحت الركام وهناك مفقودين.

وشن طيران العدوان صباح اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء منها 3 غارات على عطان، و 3 غارات على نقم خلف فندق الموفنبيك وغارتين خلف السفارة القطرية بـحي نقم، فيما شن غارتين على منطقة النهدين واستهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر بمديرية الثورة.

وفي صنعاء المحافظة شن طيران العدوان 6 غارات معسكري فريجة والصمع بمديرية أرحب وغارتين على معسكر بيت دهرة في أرحب وغارة على معسكر العرقوب في خولان.

واعتاد العدوان السعودي الأمريكي خلال أكثر من أربع سنوات من عدوانه على اليمن على ارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين خصوصا بعد كل ضربة موجعة يتلقاها على أيادي الجيش اليمني ولجانه الشعبية والتي تأتي في سياق ردها على العدوان.

المسيرة
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