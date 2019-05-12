وزير إسرائيلي بارز: الأوضاع تحتدم وهجوم إيراني علينا ليس مستبعدا

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حذر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من أن إيران قد تهاجم الدولة العبرية مباشرة أو بالوكالة، إذا استمر التصعيد بين طهران من جانب وجيرانها وواشنطن من جانب آخر في المنطقة.

وأكد شتاينتس، وهو وزير الطاقة والبنى التحتية والموارد المائية وعضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، في حديث لتلفزيون "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن "الأوضاع تحتدم" في الخليج، مضيفا: "إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وجيرانها، فإنني لا أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور "حزب الله" و"الجهاد الإسلامي" في غزة، أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على دولة إسرائيل".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على ما إذا كان يتخذ أي ترتيبات بخصوص تهديدات محتملة مرتبطة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة.