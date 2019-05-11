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السعودية تعلن القضاء على "خلية إرهابية" في القطيف

11
MAY
2019
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أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية، السبت، القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إنه "نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية، تم تشكيلها حديثا، تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".

وأضاف أن "التحريات وإجراءات الاستدلال تمكنت من تحديد موقع، عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف (في السعودية)، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله، إنه "وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم".

وأشار المتحدث إلى أن تلك العناصر "لم تستجب وبادرت بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، مما اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع"

وأضاف أن المواجهة أسفرت عن مقتل العناصر الإرهابية، وعددهم 8 أشخاص، فيما لم يصب أي من المدنيين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

وقالت الوكالة إن الجهات الأمنية المختصة "لا تزال تباشر مهامها في الموقع".

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