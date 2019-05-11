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حظر كل الملاهي الليلية في عاصمة جنوب السودان

11
MAY
2019
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أعلنت رئاسة جنوب السودان في بيان يوم السبت، حظر كل الملاهي الليلية، والحد من ساعات فتح الحانات في العاصمة جوبا بسبب "أعمال غير أخلاقية" تحصل فيها.

وأفادت الرئاسة في بيانها بأن "حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا".

وقال أوغوستينو جاد الله واني حاكم ولاية جوبيك، في شريط فيديو نشر على "فيسبوك"، إن الملاهي الليلية ستغلق، لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

وأضاف "سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأن ما يحصل خطير فعليا على مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن مراهقين في سن 13 عاما يرتادون الملاهي الليلية.

وتابع قائلا "نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد".

من جانب آخر، صرح أوغوستينو جاد الله بأنه سيكون إلزاما على أي شخصين يرتادان فندقا أن يقدما إفادة زواج.

وكان جنوب السودان أعلن استقلاله عن السودان عام 2011، وبعد عامين اندلعت حرب أهلية في البلاد إثر اتهام الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 380 ألفا، وتشريد أكثر من 4 ملايين من السودانيين الجنوبيين، أي نحو ثلث السكان.

روسيا اليوم
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