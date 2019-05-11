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هذه تفاصيل اعتقال محمد بن سلمان لشقيقه

11
MAY
2019
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تحدث المغرد الشهير "مجتهد"، عن تفاصيل اعتقال السلطات السعودية، شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأمر منه.

وأوضح "مجتهد"، أن "بندر بن سلمان شقيق مبس (محمد بن سلمان)، الذي اعتقل قبل فترة بسبب شك مبس فيه، نقل بعد فترة من الاعتقال الانفرادي إلى مزرعة في طريق الخرج مع عدد من الحرس والمرافقين، وقد تسبب سوء معاملته بداية الاعتقال في تدميره عقليا ونفسيا، لكن مبس ينشر في أوساط العائلة أن سبب اعتقاله هو مبالغته في المخدرات".

وبحسب "مجتهد"، فإن "والدة محمد بن سلمان التي أطلق مبس سراحها، متضايقة من وضع بندر وناقمة على مبس لكنها لا تستطيع إطلاق بندر، فأوصت مرافقيه وحراسه البالغ عددهم 25 شخصا بالاهتمام به".

وفتح "مجتهد"، ملفات أخرى، أبرزها فشل ابن سلمان باستعادة الساعد الأيمن، لوزير الداخلية السابق محمد بن نايف، ويدعى سعد الجبري، الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وعلق بأنه "رغم كل العلاقات الجيدة بين ابن سلمان وترامب، لم يتمكن ابن سلمان من استعادة سعد الجبري من أمريكا، فاضطر لاعتقال اثنين من أشقائه، وهدده باعتقال المزيد من عائلته إذا لم يبادر من ذاته بالعودة للبلد".

وتحدث "مجتهد"، أيضا، عن قضية تضييق محمد بن سلمان، على ابن عمه، خالد بن طلال، شقيق الأمير الوليد بن طلال.

وقال إن سبب هجمة ابن سلمان على خالد بن طلال، هو انتقاد الأخير لولي العهد علنا، في بيت عزاء والده قبل شهور، إلا أن وساطات عدة حالت دون إعادته إلى المعتقل.

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