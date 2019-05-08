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حادث مروع في السعودية - رجل أمن يقتحم مستشفى بـ"كلاشنكوف" وهذا ما حصل

8
MAY
2019
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كشفت الجهات الأمنية السعودية تفاصيل الجريمة التي أغضبت العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
 
ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، أن الشرطة في منطقة جازان تمكنت من القبض على المواطن الذي هجم على مستشفى وهو يحمل سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وأطلق عدة طلقات على سيدة تعمل ممرضة في المستشفى.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن التحريات والبحث الجنائي كشفت أن المواطن هجم على المستشفى في محاولة لقتل طليقته الممرضة، عمدا، صباح الأحد الماضي، بمقر عملها بأحد مراكز الرعاية الأولية الصحية بمحافظة ضمد، التابعة لمنطقة جيزان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المتهم يعالج في مستشفى الصحة النفسية بجازان بعد القبض عليه، وأشارت إلى أن النيابة العامة السعودية استلمت ملف القضية وستتولى متابعتها والتحقيق مع الجاني حال خروجه من المستشفى لمعرفة دوافع الجريمة التي أقدم عليها، والأسباب الحقيقية التي جعلته يطلق رصاصات على طليقته أثناء دوامها الرسمي ووجودها في المركز الصحي، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
 
وقالت "عاجل" إن المتهم حضر صباح الأحد الماضي إلى مقر عمل طليقته وحاول الدخول، إلا أن الموظفين منعوه من الدخول، فانصرف وعاد مرة أخرى عند الساعة العاشرة صباحا، وهو يستقل سيارة مختلفة عن السيارة الأولى، ودخل إلى قسم المختبر بمركز الرعاية الأولية وأطلق عدة طلقات من سلاح كلاشنكوف باتجاه طليقته، ما أدى إلى إصابتها، فقام بإلقاء السلاح الآلي من يده وهرب، وتتلقى طليقته العلاج حاليا في المستشفى.
 
وقالت مصادر لـ"عاجل" إن الجهات الأمنية تعرفت على هوية وبيانات الجاني واتضح بأنه رجل أمن يعمل في أحد القطاعات الأمنية، ونجح رجال الأمن في الوصول إليه والقبض عليه في وقت وجيز، وسيخضع للتحقيق ثم تتم إحالته إلى الجهات المختصة للتحفظ عليه واستكمال مجريات التحقيق.
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