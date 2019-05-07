وفاة الإعلامية السورية الشابة

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تفاجأ الوسط الإعلامي السوري يوم الثلاثاء، بوفاة الإعلامية السورية مايا كوجك التي تعمل في قناة "سوريا دراما" بعد صراع مع المرض.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن الإعلامية الشابة توفيت عن عمر ناهز الـ 30 عاما في مستشفى بدمشق إثر صراع مع مرض السرطان.

وعملت مايا كوجك في قناة سوريا دراما، ودرست الإذاعة والتلفزيون في جامعة سوريا الافتراضية.

ونشر المخرج وضاح شاهين خطيب الإعلامية الراحلة تدوينة نعاها من خلالها بكلمات مؤثرة جاء فيها: "خطيبتي الإعلامية مايا كوجك في ذمة الله.. الله يرحمك.. خرس اللسان.. الله معك يا أجمل ذكرى".

ونشر المخرج في القناة السورية، طارق زياد عائشة، تدوينة على موقع فيسبوك قال فيها: "مايا كوجك توفيت"، مقدما تعازيه لعائلتها.

روسيا اليوم