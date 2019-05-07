الجيش السوري يتقدم باتجاه آخر معاقل المعارضة شمالي البلاد

A + A -





قالت وسائل إعلام سورية موالية للحكومة إن القوات الحكومية استولت على قرية وتلة استراتيجية من المعارضة شمال غرب البلاد وسط أعنف قتال في المنطقة منذ 8 أشهر.

وهذا هو أعمق توغل للجيش السوري حتى الآن هذا العام في آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وذكر الإعلام الحربي المركزي السوري في وقت سابق الاثنين أن قوات الحكومة إن القوات استولت على قرية الباني وتلة عثمان القريبة في الريف الشمالي لمحافظة حماة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، استيلاء القوات الحكومية على الباني وأن القوات تسير نحو التل. وقال المرصد إن القتال العنيف الذي وقع يوم الاثنين أودى بحياة 20 شخصًا.

وأعلنت جماعة جيش العزة، إحدى جماعات المعارضة المقاتلة الأساسية في شمال غرب سوريا، أنها دمرت دبابة للجيش السوري وقتل كل الجنود بداخلها. وتحدثت عن "اشتباكات عنيفة" قرب الباني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات السورية كثفت قصفها على مقاتلي المعارضة في الأجزاء الشمالية من محافظة حماة وأجزاء جنوبية من إدلب.