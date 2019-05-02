سعر الكيس الواحد قد يصل الى نحو 160 دولار…. السعودية تحذر مواطنيها من أكل الجراد… لماذا يتهافتون على تناوله؟

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حذرت السلطات السعودية مواطنيها من أكل الجراد كونه تعرض للرش بالمبيدات الكيميائية.

وفي السياق أكد المدیر العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المھاجرة، المھندس محمد الشمراني لموقع صحيفة “الوطن” السعودية، أن وزارة البیئة والمیاه والزراعة تنصح المواطنین والمقیمین بعدم أكل الجراد، مشیرا إلى أن أكل الجراد لھ مخاطر عدة، منھا التسمم، لتلوثه بالمبیدات السامة التي تستخدم في مكافحتھا.

في المقابل قال الصحافي البيئي مصطفى رعد عبر حسابه على “فايسبوك” ان “الجراد الصحرواي يعتبر من أهم الوجبات الدسمة التي يتهافت عليها أهل السعودية بكثرة نظراً لنسبة البروتين العالية الموجودة داخلها”.

واضاف: “ان لأكل الجراد عدد من الفوائد الطبية، حيث إنه يعالج العديد من الأمراض، كونه يتغذى على أغلب الأشجار والنباتات البرية والنباتات العطرية والطبية.”

وتابع ان تلك الحشرات تحوي نسب عالية من البروتين والدهون والمعادن.