living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تكشف حقيقة "خصخصة" قناة السويس

2
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 بعد شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن خصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، جاء الرد قويا من مجلس الوزراء.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك، الخميس، فيديو يفند الحقائق والشائعات التي يتم ترويجها على الساحة ومن بينها خصخصة قناة السويس.

وجاء في الفيديو الذي أعده المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت هيئة قناة السويس: "لا صحة على الإطلاق لخصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وستظل قناة السويس دائما وأبدا ملكا للدولة والشعب المصري".

وذكرت الهيئة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب الشعب المصري.

يذكر أن قناة السويس، تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة في مصر، كما أنها تلعب دورا مهما في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5 بالمئة من حجم تجارة الحاويات العالمية و100 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout