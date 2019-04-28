اعادة اللبنانيين الذين سافروا مع بركات من شرم الشيخ

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام انه "بعد إلغاء الشركة المصرية العالمية للطيران UJ رحلاتها من شرم الشيخ الى لبنان بسبب مشاكل مادية بين الشركة المصرية والسيد محمد بركات صاحب إحدى الشركات السياحية، افاد المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين الى ان المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أجرت إتصالات حثيثة بين الجانبين أي الشركة المصرية والسيد بركات اللذين ابديا كل التجاوب مع المديرية بحيث تقرر على اساس ذلك إعادة المواطنين اللبنانيين الذين سافروا الى شرم الشيخ مع السيد بركات اليوم وغدا، حفاظا على كرامة المواطنين اللبنانيين وتأمين عودتهم إلى لبنان دون دفع أي تكاليف إضافية".