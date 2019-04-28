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الوليد بن طلال ينشر صور لـ"أميرات نائمات" تشعل مواقع التواصل

28
APRIL
2019
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أشعل الأمير الوليد بن طلال، مواقع التواصل في السعودية والعالم العربي، بنشره صور لـ"أميرات نائمات".

ونشر رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن البعض، خلال أحد النزهات البرية.

وقال الأمير الوليد في تعليقه على الصورة: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية".

وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.

وكان الأمير الوليد بن طلال، قد لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تدخله إثر هجوم جماهير الهلال على رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس هيئة الرياضة السعودي السابق، تركي آل الشيخ، إثر خسارة الهلال بخمسة أهداف دون رد أمام التعاون في نصف نهائي الكأس السعودي، خاصة بعدما اعاد، أمس السبت 27 أبريل/نيسان، نشره تغريدة يتحدث فيها عن نيته شراء نادي الهلال، إذا عرض للتخصيص، وتحويله إياه إلى نادي عالمي يمتلك كافة المقومات العالمية، خلال لقائه مع قناة "روتانا خليجية".

وقال الوليد بن طلال، في حواره: "عندما استلم تركي آل الشيخ مستوى الرياضة السعودية كان في الحضيض، ولكني حتى الآن غير راض عن مستوى الرياضة السعودية، والحل من وجهة نظري في أمرين، التخصيص والتخطيط."

وتابع "من الممكن أن اشتري الهلال من بكرة، إذا ما فتح مجال التخصيص، خاصة وأنه مرشح جدا أن يكون نادي عالمي".

sputniknews

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