الخارجية البحرينية تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق لدى المملكة والعراق يطالبها بالإعتذار

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استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة بالإنابة، نهاد رجب عسكر العاني.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة، السفير وحيد مبارك سيار، استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم المملكة، ويمثل إساءة مرفوضة لها وقيادتها، كما يعد تدخلاً سافراً في شؤونها، وخرقاً واضحاً للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين البحرين والعراق.

كذلك شدد سيار على أن مملكة البحرين تحمل الحكومة العراقية نتيجة لذلك مسؤولية أي تدهور أو تراجع للعلاقات بين البلدين، كما تحملها مسؤولية السماح لمثل هذه الأصوات غير المسؤولة والمسيئة والتي تثير الفتنة وتشكل معاول هدم وتهديد خطير على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

من جهتها، قالت الخارجية العراقية أن العراق لن يقبل أي تدخل في شؤونه وأي إساءة له أو لرموزه الوطنية والدينية مهما تعددت، وطالبت البحرين بإعتذار عن إساءة وزير خارجيتها لـلسيد مقتدى الصدر.