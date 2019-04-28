السودان.. الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك عسكري ومدني

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أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بانتهاء الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالاتفاق على تشكيل مجلس عسكري - مدني مشترك.

وبحسب المصادر فقد اقترحت قوى التغيير تشكيلة المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري.

وتم رفع الاجتماع لإتاحة لاتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على يواصل الانعقاد الأحد لحسم نسبة التمثيل.

وكان قد أكد متحدث باسم وفد قوى الحرية والتغيير في السودان إمكانية التوصل لاتفاق قريب مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن تشكيل مجلس سيادي.

وأضاف أن النقاش والاجتماعات مع المجلس العسكري كانت مثمرة، مشيرا إلى استمرار الجلسات حتى التوصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني.

وشدد وفد قوى الحرية والتغيير بعد لقائه بالمجلس الانتقالي على أنه تم التأكيد على المطالبة بتشكيل حكومة مدنية انتقالية.