مصر.. قرار بمعاقبة الإعلامي مدحت شلبي بعد "تعليق جنسي"

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اتخذ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر، قرارا بإيقاف معلق مباراة فريقي بيراميدز والزمالك، مدحت شلبي، عن التعليق لنهاية الموسم الجاري.

ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، فإن القرار جاء بسبب ما صدر عن شلبي من "تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة المذكورة."

وأضاف سعدة أن تجاوزات شلبي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة، لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبي بأوراقه للنقابة، لتوثيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة، حتى يستطيع مزاولة المهنة، وفقاً للقانون 93 لسنة 2016، والذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر فتح تحقيقا فيما قاله شلبي، على الهواء مباشرة، عن هدف فريق بيراميدز في مرمى الزمالك، الثلاثاء الماضي.

وأضاف بيراميدز، الزمالك إلى قائمة ضحاياه، عندما تغلب عليه 1-صفر، وانتزع منه الصدارة، بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، في القمة المؤجلة من المرحلة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم.

إلا أن وصف شلبي الذي تحدث عن "عريس" و"زفاف" وشباك "لم تعد عذراء" عند تسجيل الهدف، أثار حالة من الجدل، وقال البعض إن تعليقه يحمل إيحاءات جنسية.

وقال رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام فهمي عمر لصحيفة "المصري اليوم" إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها للتحقيق فيما قاله الإعلامي مدحت شلبي.

وأضاف عمر: "تابعنا وشاهدنا ما قاله مدحت شلبي وسنتحرك على الفور، على أن نرفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها".

وكان بيراميدز فاز على الأهلي، حامل اللقب الموسم الماضي، 1-صفر أيضا، الخميس الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25.