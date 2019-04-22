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”مشهد عار“ نجا من مقص الرقيب.. التلفزيون السوري يعترف بـ“الخطأ“

22
APRIL
2019
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قدم التلفزيون السوري، الإثنين، اعتذارًا عن مشهد فتاة عارية الصدر ظهرت في مسلسل للأطفال، بعد أن نجا من مقص الرقيب.

ونشرت الفضائية السورية على موقعها في فيسبوك بيانًا رسميًا أقرت فيه بالخطأ الذي وقع، أمس الأحد، خلال عرض المسلسل الكرتوني الشهير ساسوكي.

وقالت الفضائية السورية، في بيانها الذي اطلعت عليه ”إرم نيوز“، ”إنه وبعد مراجعة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي، تأكدت القناة أن الخطأ قد حصل فعلًا“.

وأضاف البيان، ”لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به“.

وأكدت إدارة الفضائية السورية (التلفزيون الرسمي)، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين، والعاملين في قسم رقابة البرامج لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لن تبحث عن أعذار ومبررات، فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الفادح وإن كان غير مقصود“.

وكان التلفزيون السوري قد عرض، الأحد، إحدى حلقات مسلسل ساسوكي، لتظهر خلال عرض الحلقة فتاة بالغة عارية الصدر، الأمر الذي يعد سابقة في التلفزيون.

ونقلت تقارير عن مصادر إعلامية سورية، قولها إن مسؤولي الرقابة لم يخطر في بالهم وجود مشهد من هذا النوع في مسلسل تلفزيوني موجه للأطفال، فتم التساهل مع الأمر ما أدى إلى وقوع الخطأ الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، وأعادت نشر الصورة، موضع الجدل، مئات المرات.

المصدر: إرم نيوز

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