قريبا.. افتتاح مطار الريان الدولي في حضرموت بدعم إماراتي

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كشف مدير مطار الريان الدولي أنيس باصويطين عن الاستعدادات النهائية لافتتاح المطار في حضرموت جنوب شرق اليمن بعد التجهيزات وأعمال الصيانة التي أجريت للمطار بدعم من دولة الإمارات.

وقال باصويطين لـ"البيان" الإمارتي، إنه تم رفد مطار الريان الدولي بـ 11 جهاز تفتيش حديثا بمواصفات عالمية وصلت جوا وبحرا من أمريكا، بما يضمن أن الإجراءات الأمنية في المطار ستكون وفق معايير دولية متعارف عليها في مطارات عالمية. وإن المطار يخدم أربع محافظات رئيسية هي حضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة.

وأضاف باصويطين، أن المطار تم بناؤه من الصفر في وقت قياسي، وذلك خلال عام، كما تحدث عن عملية تجري لتأهيل المطار القديم، بحيث يكون مطار الريان عبارة عن ثلاثة مبان حديثة شيدتها الإمارات، بالإضافة إلى المطار القديم الذي توقف العمل فيه نتيجة الخلل الأمني، بما يجعل مطار الريان من أهم المطارات الدولية في اليمن.

وتأتي تصريحات باصويطين بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مناطق ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة.

ويعد مطار الريان الدولي من أبرز المطارات المحلية، توقف عن العمل بعد سقوط المدينة بيد عناصر تنظيم القاعدة في أبريل 2015.