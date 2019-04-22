رئيس أركان الجيش العراقي: خلايا "داعش" النائمة تحت السيطرة

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أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، يوم الأحد، أن خلايا تنظيم "داعش" في العراق تحت السيطرة، مشددا على أن التهديد يتعلق بفكر التنظيم في حد ذاته.

وقال الغانمي خلال كلمة له في مؤتمر صحفي بـ"مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية" التابع للحكومة العراقية واكبته RT، "إن منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحركات للخلايا النائمة في البلاد والتي هي بالأساس تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية".

وأضاف أن "التهديد على المستوى البعيد، يتعلق بفكر تنظيم "داعش" فهذا هو الخطر لأن "داعش" لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "العراقيين الذين اعتقلوا وأعيدوا إلى العراق من سوريا، يمتلكون فكرا متطرفا كبيرا، لذا نحتاج إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خلال التأهيل النفسي".