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وزيرة في حكومة نتنياهو: شعوب المغرب، الجزائر وتونس جهلة يستحقون الموت

20
APRIL
2019
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الرباط ـ عربي21 - قالت وزيرة العدل في الكيان الصهيوني، إيليت شاكيد، إن "المغاربة والجزائريين والتونسيين جهلة وحمقى ويستحقون الموت"، في أحدث موقف عنصري لها تجاه العرب والمسلمين.
 
ونشرت شبكة "غزة الآن" أن وزيرة العدل في الكيان الصهيوني إيليت شاكيد صرحت مساء الخميس 18 نيسان/أبريل الجاري أثناء لقائها مع منظمة "إيباك" بأن "المغاربة والجزائريين والتونسيين جهلة وحمقى ويستحقون الموت". 
 
وأضافت "غزة الآن" أن شاكيد شددت في لقاء مع الجمعية العامة الصهيونية "إيباك"، على أن "للكيان الصهيوني خطة لتدمير هذه البلدان الثلاثة في وقت وقت".
 
وأوضحت شاكيد أن "الكره الذي يحمله لنا المغرب العربي سيتم مواجهته بإنهائهم عن الوجود ولن يبقى أحد منهم على قيد الحياة".
 
وتشغل إيليت شاكيد منصب وزيرة العدل في حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، كما "مؤسسة" حزب اليمين الجديد القومي المتطرف، رفقة ووزير التعليم نافتالي بنييت، بعد تركهما حزب "البيت اليهودي" المؤيد للاستيطان.
 
هذا الموقف ليس جديدا على إيليت شاكيد التي أثارت جدلا واسعا خلال الحملة الانتخابية للكيان الصهيوني، يث أنتجت إشهارا "للفاشية" على شكر "عطر".
 
وكانت حملة دعائية جديدة في إسرائيل شاركت فيها وزيرة العدل اليمينية ايليت شاكيد أثارت جدلا قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت بداية الشهر الجاري.
 
وظهرت شاكيد وهي تتزين بعطر في زجاجة فاخرة كتب عليها "فاشية"، وفي فيديو الحملة، الذي صمم ليبدو كما لو كان إعلانا تجاريا. 
 
وبعد رفض الفيديو، قالت شاكيد إن الفيديو دعابة، ولكن منتقديها اعتبروه تأييدا للفاشية.
 
وخلال الفيديو تظهر شاكيد كما لو كانت عارضة للعطور تسير وسط منزل أنيق، قبل أن تلقي شاكيد الكلمات الأخيرة في الدعاية وهي تتعطر قائلة: "بالنسبة لي، رائحته كرائحة الديمقراطية".
 
وأشرفت شاكيد على تعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا، كما أنها طالما انتقدت أثناء توليها وزارة العدل أداء المحكمة العليا في "إسرائيل" ووصفتها بأنها ليبرالية أكثر مما ينبغي وتتدخل في الكثير من القضايا.
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