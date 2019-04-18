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رغد صدام حسين تستذكر "تحرير الفاو" وأخاها

18
APRIL
2019
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نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تغريدات استذكرت فيها أخاها قصي الذي قتل على أيدي جنود أمريكيين، وتحرير شبه جزيرة الفاو خلال حرب الخليج الأولى.
 
وكتبت رغد في تغريدة: "اليوم 17 أبريل يصادف ميلاد البطل قصي صدام.. فقد ولد في بغداد عام 1967".
 
وأرفقت التغريدة بصور لأخيها قصي.
 
وقتل نجلا صدام حسين، عدي وقصي، على يد القوات الأمريكية بعدما هاجمت منزلا في مدينة الموصل كانا يختبئان فيه يوم 22 يوليو عام 2003.
 
وعلقت رغد على صورة أخرى نشرتها ضمن التغريدات التي تتناول معركة تحرير الفاو بالقول إنها تظهر "القادة المساهمين في تحرير الفاو".
 
يذكر أن الجيش العراقي تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الفاو الواقعة في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة المطلة على الخليج العربي، خلال عملية "رمضان مبارك" العسكرية التي نفذها في الـ 17 من أبريل عام 1988، وطرد القوات الإيرانية منها بعد أن احتلت المنطقة لمدة عامين.
روسيا اليوم
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