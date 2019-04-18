living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فتاتان سعوديتان تهربان على طريقة رهف وتطلبان اللجوء في بريطانيا (صور)

18
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فتاتين شقيقتين سعوديتين في جورجيا، قدمتا طلب اللجوء لبريطانيا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنهما مهددتان بالقتل إذا رجعتا إلى وطنهما.
 
 
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أن الشقيقتين السعوديتين، اللتين عرفتا نفسيهما على أنهما مها السبيعي، البالغة من العمر 28 عاما، ووفاء السبيعي البالغة 25 عاما، تعتبران الحالة الأحدث في قضية هروب الفتيات من السعودية .
 
وزعمت مها ووفاء، أنهما تقطعت بهما السبل في جمهورية جورجيا بعد فرارهما من وطنهما، السعودية.
 
وأوضح التقرير أن الفتاتين استخدمتا حسابا  يدعى "جورجيا سيسترز"  على تويتر، وزعمتا من خلاله أن والدهما وإخوانهما موجودون الآن في جورجيا لمحاولة تعقبهما ثم قتلهما. 
 
وفي مقطع فيديو، نشرته الأختان على الحساب السابق، قالتا: "لقد هربنا من الاضطهاد من عائلتنا لأن القوانين في المملكة العربية السعودية أضعف من أن تحمينا، نحن نسعى للحصول على حماية المفوضية العليا للاجئين من أجل نقلنا إلى بلد آمن. الرجاء مساعدتنا للبقاء على قيد الحياة".
 
وفي مقطع فيديو آخر، قالت مها: "نريد حمايتكم، نريد دولة ترحب بنا وتحمي حقوقنا".
 
وتدعي الفتاتان أنهما في خطر كبير، وكتبتا: "اضطررنا إلى إظهار وجوهنا ، فإذا حدث شيء لنا ، فإن الناس سيتذكروننا، و إذا لم يساعدنا ذلك، فقد يساعد ذلك فتيات سعوديات أخريات في المستقبل".
 
كما تدعي الفتاتان أيضا أن السلطات السعودية أبطلت جوازي سفرهما وليست لديهما وسيلة للسفر خارج جورجيا.
 
وفي يناير الماضي، منحت كندا الفتاة السعودية رهف محمد القانون، البالغة من العمر 18 عاما حق اللجوء بعد أن نشرت على تويتر أنها محتجزة داخل غرفة في فندق ببانكوك، هربا من عائلتها، وجذبت قصتها اهتمام العالم وتعاطف السلطات الكندية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout