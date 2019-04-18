نشطاء سعوديون يطلقون حملة لإنقاذ شابة سعودية من الإعدام

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نشر نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لجمع مبلغ "دية" يتجاوز 3 ملايين دولار لشابة سعودية، في محاولة لإنقاذها من حكم الإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها قبل 3 أعوام.

وانطلقت الحملة قبل يومين في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدة وسوم تحمل اسم "شروق المطيري"، وتضمنت دعوة إلى التبرع بحسب مقدرة كل شخص إلى حساب بنكي باسم إمارة منطقة عسير مخصص لجمع مبلغ "الدية" عن الفتاة الشابة.

ووجد إطلاق حملة جمع التبرعات المالية، استجابة لافتة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يعرف كم المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، فيما تنتهي المهلة التي منحها ذوو الزوج القتيل لذوي الزوجة القاتلة في 3 يوليو المقبل.