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السلطات الجزائرية تغلق مداخل العاصمة تحسبا لمظاهرات الجمعة

12
APRIL
2019
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كثفت قوات الدرك الوطني الجزائري انتشارها على مداخل الطرق السريعة المؤدية إلى الجزائر العاصمة سعيا لمنع توافد المواطنين إلى العاصمة للالتحاق بالمظاهرات المزمع تنظيمها غدا الجمعة.
 
ونقلت تقارير إعلامية صورا تظهر شاحنات للدرك تستعد لنصب حواجز أمنية عبر الطرقات الرئيسية الرابطة بين العاصمة والمحافظات، متسببة بعرقلة حركة السير واختناق مروري حاد وتوقيف الحركة لساعات.
 
وتظل قوات الأمن الجزائري في حالة تأهب كبير منذ تكليف البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما، يوم 9 أبريل الجاري، وذلك بسبب الرفض الشعبي الكبير لتولي بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا ومواصلة الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
 
ومن المتوقع أن يخرج الجزائريون إلى الشوارع غدا في الجمعة الثامنة على التوالي من الحراك الشعبي، للمطالبة بمرحلة انتقالية دون شخصيات منتمية للنظام السابق، بينهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
روسيا اليوم
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