هكذا علّق الصدر على الإطاحة برئيسي الجزائر والسودان

A + A -

لندن- عربي21 - أصدر زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، بيانا، تعليقا على رحيل الرئيسين، الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسوداني عمر البشير.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال الصدر: "يتساقط الطغاة واحداً تلو الآخر، شكراً لتلك الشعوب المنتفضة التي شاءت التغيير".

وأضاف: "ما أجمل أن تسقط الشعوب طغاتها بنفسها، وما أقبح أن تستعين الشعوب بالاحتلال لكي تسقط طغاتها وشتان ما بين الأمرين".

وتابع: "هنا أخص بالشكر شعبي الجزائر والسودان، اللذين أسقطا أعتى طاغيتين، وأقدمهما وأتمنى لهم أن يكونوا صفاً واحداً، من أجل اختيار وانتخاب حكومة منهم وإليهم، ليبعدوا شبح الاحتلال والفساد".