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وزارة الطيران المصرية تنفي صحة تقرير فرنسي حول وجود قصور في سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016

11
APRIL
2019
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نفت وزارة الطيران المدني في مصر، صحة الادعاءات التي نشرتها صحيفة فرنسية حول وجود قصور من جانب شركة مصر للطيران حول الطائرة المنكوبة في البحر المتوسط عام 2016.
 
ووفقا لجريدة الأهرام الحكومية في مصر، نفى مصدر في الوزارة وجود قصور في التعامل الفني مع الطائرة إيرباص A320-200، حيث أن أعمال التأمين الفني لطائرات مصر للطيران وعمليات الصيانة تتم طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمات الطيران المدني الدولية.
 
وأضاف المصدر، أن شركة مصر للطيران للصيانة حاصلة على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA Part 145، وكذلك اعتماد وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA في مجال صيانة الطائرات ، وهما أهم الاعتمادات الدولية في هذا المجال وأكثرهما دقة فيما يخص جودة الجوانب الفنية.
 
ولفت إلى أن أسطول شركة مصر للطيران يعد من أحدث أساطيل المنطقة من حيث متوسط عمر الطائرات في ضوء خطة تحديث وتطوير الأسطول المستمرة كما تضع الشركة إجراءات السلامة الجوية التي تضمن الأمان لعملائها في مقدمة أولوياتها ولا تتهاون في تنفيذ أي تعليمات دولية تعزز من هذه الإجراءات.
 
واختتم بالقول: الطائرة إيرباص A320-200 التي سقطت في رحلتها MS804 لم يسجل نظام تطبيق متابعة الأعطال الفنية للطائرة Air Man سواء المستخدم بمصر للطيران أو المتصل بشركة إيرباص الفرنسية المصنعة للطائرة أية مشكلات فنية خلال آخر رحلات قامت بها الطائرة قبل وقوع الحادث وهذا ينفى تماما ما تم نشره بواسطة الصحيفة الفرنسية.
 
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية، قد نشرت تقريرا أعده خبراء الحوادث الجوية، بتكليف من القضاء الفرنسي عن حقائق تفيد في التحقيق بحادث تحطم طائرة "مصر للطيران" عام 2016 ومصرع ركابها في المتوسط، وحسب التقرير الذي نشره راديو France Inter، فإن الطائرة كانت بحالة فنية متردية وغير صالحة للطيران إلا بعد الصيانة.
روسيا اليوم
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