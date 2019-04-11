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الرئاسة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية في تموز المقبل

11
APRIL
2019
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عربي21 - قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس المؤقت للجزائر، عبد القادر بن صالح، وقع "مرسوما رئاسيا" يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 تموز/ يوليو المقبل.
 
وبسحب بيان لرئاسة الوزراء، الأربعاء، فإن ابن صالح وقع يوم توليه وظيفته مرسوما رئاسيا لعقد انتخابات رئاسية في البلاد في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.
 
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال ابن صالح، إنه في مهمة مؤقتة لتسعين يوما، لإنفاذ المادة 102 من الدستور، مؤكدا أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية.
 
وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "سأقوم بالمهمة الملقاة على عاتقي بأمانة".
 
وتابع ابن صالح بأنه يتعين على الجزائريين الالتزام بالدستور لاستجماع الشروط وإجراء انتخابات سياسية شفافة ونزيهة يكون الكل أمينا عليها.
 
وأضاف أنه يجب أن يكرس الشعب خياره بكل حرية.
 
ولفت إلى أنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية الشعبية لإحداث هيئة وطنية جماعية تعهد لها مهمة توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة.
 
وأضاف: "المهم لشعبنا اختيار البرنامج والشخص الذي يتطلع له".
 
وقال: "أملي أن يشارك الجميع في بناء الجزائر مشاركة عمادها الإقدام والتفاني، وأنا على يقين أن مؤسسات البلاد ستلتزم بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام".
 
وشكر ابن صالح الجيش الجزائري الذي قال إنه أصر على الاحتكام إلى الدستور.
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