مفتي السعودية يحذر من أموال "الديات"

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حذر مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء من المبالغة في طلب مبالغ "الديات" في قضايا القتل.

وأوضح الشيخ عبد العزيز لصحيفة "عكاظ"، خشيته من أن تساعد "الديات" في استمراء الجريمة "وألفتها للقتلة من ذوي الجرائم والإفساد".

وعبر المفتي عن خشيته من أن لا تأتي أموال "الديات المليونية" بـ"البركة على طالبيها"، قائلا: "إذا خلصناهم من الدية ببذل الأموال التي تتحملها القبيلة ويشحذون الناس ويذلون أنفسهم أمام الناس ليدفعوا عن هذا المجرم ملايين الملايين والتي تصل إلى 30 أو 40 مليونا، أخشى أن هذه الأموال لا تدخل عليهم بالبركة بل بالفشل في جميع أحوالهم، فلنتق الله ربنا في ذلك".

ولفت المفتي إلى أن الحقوق المتعلقة بالقتل 3، متمثلة في حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله. وأضاف: "حق الله بالتوبة النصوح، وحق أولياء المقتول إما الدية أو القصاص، وحق المقتول أنه يوم القيامة يقف بين يدي ربه ويقول يا رب سل عبدك لماذا قتلني".