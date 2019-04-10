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نتائج جزئية: نتنياهو بصدد إعلان الفوز في انتخابات إسرائيل

10
APRIL
2019
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قالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فازفي الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال فترة ولاية خامسة قياسية.
 
ومع فرز 96 في المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست بينما حصل حزب ِأزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس على 36 مقعدا.
 
ورغم أن أيا من الحزبين لم يحصل على أغلبية تؤهله للحكم في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، فقد وضعت استطلاعات الرأي نتنياهو في موقف قوي يسمح له بتشكيل حكومة ائتلافية مع فصائل يمينية، وهي مسألة ضرورية للفوز في نهاية المطاف.
 
وقال نتنياهو (69 عاما) لأنصاره في كلمة في وقت متأخر من الليل في مقر حزب ليكود "إنها ليلة انتصار ضخم" لكنه حذر من أنه لا يزال هناك وقت طويل قبل إعلان النتائج الرسمية.
 
ويواجه نتنياهو احتمال اتهامه في ثلاث قضايا فساد لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة. ووفقا للنتائج الجزئية فقد حصل على خمسة مقاعد أكثر من الانتخابات السابقة في 2015.
 
وفي وقت سابق أعلن منافسه جانتس (59 عاما) النصر مستشهدا بنتائج استطلاع آراء الناخبين بعد التصويت التي أظهرت أن حزبه حصل على عدد أصوات أكبر من ليكود.
 
وقال جانتس، وهو قائد عسكري سابق وحديث العهد بالسياسة "نحن المنتصرون...نريد أن نشكر بنيامين نتنياهو على خدمته للأمة". 
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