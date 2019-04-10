living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل تفجير الشيخ زويد

10
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن طفلا عمره 15 عاما، قام بتفجير نفسه مستهدفا قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد ما أدى لمقتل 3 مواطنين وضابطين وشرطيين.
 
وقام الانتحاري بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية، مما أسفر عن مقتل ضابطين وعنصري شرطة وكذلك مقتل ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 مدنيا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
 
وكانت مصادر أمنية وطبية قد قالت لـRT، إن تفجيرا انتحاريا في منطقة الشيخ زويد قتل فيه رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاونه.
 
‏ونشر تنظيم ولاية ‎سيناء بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوة تأمين سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد.
 
وتعد الشيخ زويد أحد المراكز الإدارية الستة في محافظة شمال سيناء بمصر، وتقع على الطريق الدولية الساحلية بين رفح والعريش على بعد 334 كم من القاهرة و 12 كم من قطاع غزة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout