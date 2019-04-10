A + A -

للعام الخامس عشر على التوالي يتجدد حديث العراقيين عن يوم التاسع من نيسان 2003 وهو اليوم الذي "سقطت" فيه بغداد بيد القوات الأمريكية وأعلنت الأخيرة سيطرتها عليها.

وبعد مرور 15 عاما على دخول القوات الأمريكية، ما زال العراقيون يختلفون بتصنيف هذا اليوم، فهناك من غضب على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها "استباحت" السيادة العراقية وقتلت عشرات الآلاف من العراقيين، ومنهم من شكرها لأنها "حررت" البلاد من حكم حزب البعث.

بينما هناك من بقي في المنطقة الوسطى وحمل صدام والأمريكيين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد حاليا، وبقي ناقما على الأحزاب السياسية، التي تدير النظام السياسي الحالي.

على المستوى الحكومي لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية، لكن بعض المحافظات الجنوبية (الشيعية) أعلنته عطلة لأنه يوم إعدام رجل الدين الشيعي محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، بينما إقليم كردستان العراق عطّل الدوام الرسمي بمناسبة "سقوط" صدام حسين، في حين بقيت بغداد من دون أي مظاهر حول هذا اليوم، ولا حتى عطلة رسمية.