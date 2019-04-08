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ظريف يتصل بوزير خارجية الكويت

8
APRIL
2019
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بحث وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
 
وأفادت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية بأن الصباح "تلقى مساء اليوم الأحد اتصالا هاتفيا" من ظريف "وجرى خلاله بحث أوجه العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
 
وأضافت الوكالة أن ظريف قدم خلال الاتصال "شكر بلاده وتقديرها حكومة وشعبا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مبادرتها تجاه الشعب الإيراني وخاصة في مواجهة آثار وتداعيات الكوارث الطبيعية التي ضربت عددا من مدن ومحافظات إيران".
 
وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق، بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من المناطق في إيران مسفرة عن مقتل حوالي 70 شخصا.
 
والجمعة الماضي أعلنت السفارة الكويتية لدى طهران عن إرسال أول شحنة مساعدات إلى المنكوبين بالسيول في إيران وتشتمل على 40 طنا من المواد الغذائية والطبية.
 
وسبق أن دعت الكويت مرارا إلى تطبيع العلاقات لدول جوارها العربية في الخليج، خاصة السعودية والإمارات والبحرين، مع إيران، معتبرة أن تحقيق ذلك سيسهم كثيرا في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
روسيا اليوم
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