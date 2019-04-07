من ضمنها شركة "سعودي أوجيه" ...33 مؤسسة سعودية تعلن إفلاسها

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طالبت 33 مؤسسة في السعودية، بالبدء في إجراءات التصفية، حيث شكلت شركات المقاولات ما نسبته 42% من الطلبات.

العالم- السعودية

ونقلت صحيفة الوطن السعودية، عن لجنة الإفلاس قولها إن "الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال، "الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي"، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تنظيم مؤتمر لتسوية حالات الإفلاس، نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وتتيح المملكة إجراءات الإفلاس عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم.

ومؤخرا أقرت السعودية، نظامًا جديدا للإفلاس، ألغيت بموجبه أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، كما يمكن النظام المدين المتعثر أو المفلس من معاودة نشاطه بدل إغلاقه.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة، إفلاس عدد من الشركات الكبيرة، وكان من أبرزها، شركة "سعودي أوجيه" وشركة الراجحي، جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.